Hemominas lança concurso com remuneração de até R$ 7.929,13 para Interior e Região Metropolitana de Minas; confira

A Fundação Hemominas abre processo seletivo para preencher 13 vagas e formar cadastro reserva para profissionais de níveis médio, técnico e superior. Segundo informações o órgão, a seleção visa a contratação por tempo determinado para atuação na Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais. Os profissionais serão contratados pelo período de 12 meses, podendo haver prorrogação por igual período, conforme interesse da Hemominas.

Foto: Reprodução/Internet

As vagas em disputa são para as carreiras de Assistente Técnico da Área de Hematologia e Hemoterapia, Analista de Hematologia e Hemoterapia e Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia. A jornada de trabalho para esses profissionais varia de 24 a 40 horas semanais e os vencimentos são de até R$ 7.929,13, além de outros benefícios/gratificações.

Aqueles que forem contratados poderão ser lotados nas unidades da Hemominas em Diamantina, Divinópolis, Patos de Minas, Belo Horizonte, Passos, Governador Valadares, Betim, Uberaba e Uberlândia.

As inscrições já estão abertas e poderão ser realizadas até as 17h do dia 25 de agosto de 2023. Basta acessar o site do Sistema Hemocurrículo para efetuar o cadastro, preenchendo todas as informações que serão solicitadas.

Com O Tempo