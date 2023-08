Governo de Minas nomeia mais de mil candidatos excedentes em concurso da Educação

Foi publicado no Diário Oficial do estado mais de mil nomeados para vagas de professor e especialista para a rede estadual de ensino de Minas Gerais - estes são excedentes aprovados em concurso realizado no ano de 2017.

Foto Ilustrativa: noticias.r7.com.br

A publicação foi realizada na terça-feira (22), contemplando 670 candidatos para Professor de Educação Básica e 330 Especialistas em Educação Básica, que atuarão como supervisor pedagógico/orientador educacional. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), já foram 9 mil nomeações e está previsto para o mês que vem mais uma nova chamada de excedentes.

A lista de aprovados e o exame admissional dos candidatos podem ser conferidas AQUI.

Novo concurso público da Educação

Está em andamento um novo concurso para profissionais da educação. O Edital SEPLAG/SEE nº 3/2023 prevê quase 20 mil vagas para provimento dos cargos das carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista em Educação Básica, Analista Educacional, Analista de Educação Básica, Técnico da Educação e Assistente Técnico de Educação Básica do quadro de pessoal da SEE/MG.

As inscrições estão abertas até as 16h da quarta que vem (29), no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As provas, de múltipla escolha e de redação, serão aplicadas nos dias 22/10 e 29/10.

