UFMG abre edital de concurso público para 22 vagas com salários de até R$ 4.556

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) publicou nesta quarta-feira (23), o edital para o concurso público destinado ao preenchimento de 22 vagas no cargo de Técnico-Administrativo em Educação. As oportunidades contemplam diversas áreas, incluindo farmacêutico, físico, engenheiro civil e técnico de laboratório, entre outras.

Foto: Reprodução/UFMG

Para aqueles que possuem formação de nível superior, o salário inicial é de R$ 4.556,92, um incentivo significativo para profissionais qualificados. Já os cargos de nível técnico recebem um vencimento inicial de R$ 2.667,19. Além disso, é importante destacar que todos os servidores também têm direito a um vale-refeição no valor de R$ 658.

As inscrições para o concurso estarão abertas a partir do dia 4 de setembro, estendendo-se até o dia 4 de outubro. No entanto, é essencial estar atento às taxas de inscrição, que variam entre R$ 100 e R$ 165, dependendo da classificação do cargo pretendido.

A Comissão Permanente do Vestibular da UFMG (Copeve/UFMG) é a entidade responsável pelo certame e disponibilizará todas as informações necessárias no site oficial. Os interessados em participar devem ficar atentos aos prazos e acompanhar as atualizações para não perderem nenhuma etapa do processo seletivo.

A prova objetiva, está agendada para o dia 29 de outubro e ocorrerá em Belo Horizonte.