Uma vaga de emprego para Profissional Pré-Vendas é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

foto ilustrativa/Reprodução: Pixabay

Vaga: SDR (Profissional Pré-vendas)

Local: Centro - Sete Lagoas/MG



Atividades: Agendar reuniões para o vendedor; Ligar para os leads para abastecer o funil de vendas e ter aproximação com a Persona estudada; Conhecer e estudar os principais concorrentes; Fazer atendimento consultivo aos clientes; Qualificação dos leads através de listas outbound; Prospectar e qualificar empresas por telefone; Atualizar o CRM com as informações/ações dos leads e clientes; Enriquecer listas com dados válidos e atualizados; Dominar a plataforma da empresa para responder corretamente às dúvidas dos clientes; entre outras atividades.



Remuneração: R$ 1.800,00 + bônus de reuniões realizadas pelo vendedor + Acesso a 100% dos treinamentos da escola + Cartão Ifood R$ 100/ mês de refeição/alimentação + VT.



Jornada de Trabalho: Segunda a Sexta-feira de 08h às 18h.



Requisitos:

Imprescindível possuir experiência na função;

Desejável experiência com CRM;

Conhecimentos em Word, Excel e Power Point;

Necessário estar cursando Administração, Gestão Comercial, Comunicação/Marketing ou cursos afins.



Interessados devem enviar o currículo para: rh@rhupgrade.com.br com assunto “SDR”.