Concurso público da Educação estadual: inscrições terminam amanhã (29/08)

Os candidatos interessados em realizar o concurso público da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), referente ao Edital SEPLAG/SEE nº 3/2023, devem ficar atentos para não perder o prazo da inscrição que termina nesta terça-feira (29/8), às 16 horas. Há vagas disponíveis para Sete Lagoas nos cargos de professor de educação básica e especial, supervisor pedagógico/orientador educacional, auxiliar de secretaria, analistas de educação em diferentes áreas, inspetores e técnicos. As inscrições podem ser realizadas, de forma on-line, no site da Fundação Getúlio Vargas, organizadora do Concurso Público, neste link.

Foto: Dirceu Aurelio / Imprensa MG

Também nesta terça-feira (29/8) será publicado o resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. Será, ainda, o prazo final para o envio dos laudos das pessoas com deficiência e dos pedidos de atendimento especial para o dia da prova. O cronograma completo pode ser acessado neste link.

A taxa de inscrição varia de R$ 38,00 para vagas de Nível Médio Técnico e R$ 43,00 para os cargos de Nível Superior. O valor deve ser pago por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) até às 23h59 do dia 30/8, também de acordo com o horário da capital.

É de responsabilidade do candidato conferir se os dados da inscrição foram recebidos e o pagamento processado. O Resultado Preliminar das inscrições deferidas ficará disponível a partir do dia 14/9.

Vagas

As oportunidades são para os cargos de Professor de Educação Básica (PEB), Especialista em Educação Básica (EEB), Analista Educacional (ANE), Analista de Educação Básica (AEB), Técnico da Educação (TDE) e Assistente Técnico de Educação Básica (ATB). As formações específicas para cada cargo podem ser consultadas no edital.

Provas

Nas duas primeiras etapas, de caráter eliminatório e classificatório, o processo seletivo é o mesmo para todos os cargos e consiste em uma prova objetiva de múltipla escolha e uma de redação. No dia 22/10, das 8h às 12h, será a aplicação do certame para o cargo de Professor da Educação Básica (PEB), e das 15h00 às 19h00 para os cargos de Especialista em Educação Básica (EEB) e Analista Educacional – Inspetor Escolar (ANE – IE).

Já no dia 29/10, será realizada a prova dos candidatos para os cargos de Técnico da Educação (TDE); Assistente Técnico de Educação Básica (ATB); Analista Educacional (ANE) e Analista da Educação Básica (AEB), das 14h às 18h.

As datas referentes às demais etapas serão divulgadas em edital de convocação disponível na página da FGV.

Da Redação com Agência Minas