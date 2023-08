Já pensou em trabalhar na Câmara dos Deputados? Concurso da Casa Legislativa está aberto para vários cargos

A Câmara dos Deputados está com inscrições abertas para um novo concurso público. São 140 vagas em diversos cargos para provimento imediato mais formação de cadastro de reserva para cargos de nível superior. Quem se interessar pode se inscrever a partir de hoje (28/08) até as 16h do dia 4 de outubro de 2023, no site da organizadora, Fundação Getúlio Vargas: https://conhecimento.fgv.br/concursos.

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

As vagas oferecidas são para Contador, Informática Legislativa, Técnico em Material e Patrimônio, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico, Médico, Técnica Legislativa, Analista Legislativo, Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira.

No dia 3 de dezembro, ocorrerão as provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de Analista Legislativo, nas atribuições Contador, Informática Legislativa, Técnico em Material e Patrimônio, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico. No mesmo dia, os candidatos ao cargo de Analista Legislativo, na atribuição Consultoria (Consultor Legislativo e Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira) farão apenas as provas objetivas.

No dia 10 de dezembro, serão aplicadas as provas objetivas e a prova discursiva para os candidatos ao cargo de Analista Legislativo, atribuição Técnica Legislativa, e as provas discursivas para o cargo de Analista Legislativo, na atribuição Consultoria (Consultor Legislativa e Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira).

Para mais informações sobre o concurso, acesse aqui.

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook. Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI.

Da Redação com Agência Câmara de Notícias