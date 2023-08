Gruta Rei do Mato sedia oficinas sobre Regularização Ambiental, CAR e cadeia produtiva do carvão vegetal; se inscreva

Nesta terça-feira (29), o Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato sediará as Oficinas Produzir Sustentável, uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais. O evento oferecerá orientação sobre regularização ambiental na produção rural, abordando temas como Programa de Regularização Ambiental, Cadastro Ambiental Rural e práticas sustentáveis no carvão vegetal. Aberto a interessados, o evento é gratuito e ocorrerá das 8h30 às 17h00, com vagas limitadas. Inscrições disponíveis através do link disponível no perfil @monagrutareidomato.

Foto: Reprodução/Internet

Nesta terça-feira (29), o Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato se tornará o cenário para a realização da série de Oficinas Produzir Sustentável, uma iniciativa promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais.

Com o intuito de oferecer orientação e capacitação aos diversos atores envolvidos na produção rural, visando à regularização ambiental de suas atividades, o evento concentrará sua programação em três temáticas principais:

Programa de Regularização Ambiental (PRA) : Nesta oficina, serão exploradas as diretrizes e etapas do Programa de Regularização Ambiental, visando à harmonização das atividades rurais com a conservação do ambiente.

: Nesta oficina, serão exploradas as diretrizes e etapas do Programa de Regularização Ambiental, visando à harmonização das atividades rurais com a conservação do ambiente. Cadastro Ambiental Rural (CAR) : A importância do Cadastro Ambiental Rural será destacada, demonstrando como esse instrumento contribui para a identificação e controle das propriedades rurais, promovendo um mapeamento abrangente das áreas produtivas.

: A importância do Cadastro Ambiental Rural será destacada, demonstrando como esse instrumento contribui para a identificação e controle das propriedades rurais, promovendo um mapeamento abrangente das áreas produtivas. Carvão Vegetal: Uma abordagem específica será dedicada ao setor de carvão vegetal, explorando práticas sustentáveis relacionadas a essa atividade e discutindo formas de alinhar sua produção com os princípios da preservação ambiental.

Este evento imperdível será de participação gratuita, aberto a todos que tenham interesse em construir práticas produtivas em conformidade com os preceitos da sustentabilidade. No entanto, é importante ressaltar que as vagas são limitadas e sujeitas à capacidade máxima do local.

Para efetuar sua inscrição e garantir sua vaga, basta clicar aqui. O evento terá início às 08h30 e encerramento às 17h00. O local das oficinas será o Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, situado na Rodovia BR 040, Km 472, bairro Universitário, Sete Lagoas, Minas Gerais.

Veja abaixo o cronograma:

Imagem: Divulgação