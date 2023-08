Oportunidade de capacitação profissional: Instituto Proa abre inscrições para cursos gratuitos em MG

O Instituto Proa está com inscrições abertas para 2.000 vagas para cursos de capacitação profissional gratuitos. A iniciativa é voltada para jovens de 17 a 22 anos de Minas Gerais.

Foto: Reprodução/Internet/Freepik

Os interessados devem ser formados ou estarem se formando no ensino médio ainda neste ano, na rede pública de ensino. Mas atenção: restam apenas 500 vagas.

Conforme informações divulgadas pela instituição, as inscrições podem ser feitas até o dia 4 de setembro no site proa.org.br. Após o cadastro, o candidato irá responder a um teste básico de língua portuguesa, matemática e análise de perfil e, se for aprovado, o jovem segue para a etapa de preenchimento dos dados pessoais para realizar a matrícula no curso.

Como funciona

O curso tem 100 horas e é dividido em quatro módulos que preparam os alunos para definirem metas profissionais e se saírem bem nas entrevistas de emprego: autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação. São 7h30 de aulas por semana, em média 1h30 por dia, de segunda a sexta-feira. Semanalmente há também encontros ao vivo mediados por tutores, sempre às quartas.

Os jovens podem optar por cursar um 5º módulo com uma trilha técnica específica. São sete carreiras à escolha, patrocinadas por grandes empresas, com 50 horas de preparação para cada: Análise de Dados (patrocinado pelo iFood), Varejo (Fundação Casas Bahia), Administração (P&G), Logística (P&G), UX Design (Accenture), Promoção de Marcas (BRF) e Educação Financeira (Bloomberg e Dahlia Capital).

Ao final do curso, os participantes recebem certificado de conclusão e acesso a uma plataforma exclusiva de vagas de emprego.

Com O Tempo