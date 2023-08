Plataforma digital conecta empresas e jovens ao mercado de trabalho; veja como se cadastrar

Uma nova iniciativa promete abrir caminhos promissores para a juventude mineira. Trata-se da plataforma "Um Milhão de Oportunidades para o Futuro - Minas Gerais", que visa estabelecer uma ponte entre jovens que concluíram ou estão matriculados em cursos de formação profissional do Governo de Minas e oportunidades de emprego e qualificação no mercado de trabalho. Desenvolvida por meio da colaboração entre o Governo de Minas e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), o projeto foi oficialmente lançado na terça-feira passada, em 22 de agosto.

Imagem: Divulgação/SEE-MG

O objetivo central do projeto, também conhecido como "1mio-Minas Gerais", é unir jovens talentos, que já possuem qualificações, às vagas disponíveis no mercado de trabalho. Tanto empresas quanto estudantes interessados podem aproveitar essa plataforma inovadora, bastando fazer o cadastro no site oficial, "1mio-Minas Gerais". Empresas participantes devem formalizar a adesão por meio da assinatura de um Termo de Adesão e, posteriormente, preencher os detalhes requeridos, anexando o documento assinado. Dessa forma, elas poderão anunciar as vagas disponíveis em suas instituições.

Jovens com idades entre 14 e 29 anos, que estejam atualmente matriculados ou tenham concluído cursos de formação profissional oferecidos pelo Estado, incluindo aqueles participantes do programa Trilhas de Futuro, também são convidados a se cadastrar na plataforma. A plataforma oferecerá uma variedade de oportunidades, incluindo vagas formais de emprego, programas de estágio e opções de aprendizado, como cursos e trilhas formativas.

O processo subsequente, que é totalmente gratuito para os participantes, fica sob a responsabilidade da plataforma. Ela irá realizar uma análise para determinar a compatibilidade entre os perfis dos candidatos e as vagas disponíveis, indicando os jovens mais qualificados para cada oportunidade.

Segundo Igor de Alvarenga, Secretário de Estado de Educação, “O site já está no ar, a empresa entra e pode se cadastrar e colocar suas vagas disponíveis para o mercado de trabalho. As instituições do Trilhas de Futuro e outras do estado que possuam estudantes que estão estudando procurando por estágio ou estão se formando podem ‘linkar’ com as empresas e oportunizar uma vaga de emprego. Agora, nosso trabalho é incentivar que as empresas realizem os cadastros”

Apesar de inicialmente abranger os cerca de 130 mil estudantes matriculados ou formados pelo programa Trilhas de Futuro, que oferece mais de 80 opções de cursos em 133 municípios mineiros, o projeto está aberto a estudantes de todas as áreas de formação profissional oferecidas pelo Estado.

A iniciativa não se limita apenas aos estudantes do Trilhas de Futuro, mas também se estende aos cerca de 50 mil alunos inscritos em cursos técnicos parciais, oferecidos em 545 escolas estaduais, com 36 opções de cursos. Além disso, estudantes da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (Utramig), uma referência em ensino profissionalizante, assim como aqueles inscritos nos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Governo Federal, também podem se beneficiar.

Etapas

O projeto "Um Milhão de Oportunidades para o Futuro - Minas Gerais" será executado em duas fases, envolvendo colaboração técnica do Unicef, mas sem transferência de recursos. A primeira fase abrange o engajamento do setor privado e arranjos produtivos locais para a criação de oportunidades. A segunda fase concentra-se na mobilização de adolescentes e jovens para acessar as oportunidades oferecidas pela plataforma digital da iniciativa, hospedada em "1mio.com.br".

O Unicef irá contribuir com sua expertise, fornecendo orientações, facilitando a comunicação com as comunidades e setores produtivos, além de disponibilizar cursos e trilhas formativas. A parceria com o Unicef é parte dos esforços conjuntos entre as Secretarias de Estado de Educação (SEE), Desenvolvimento Social (Sedese) e Desenvolvimento Econômico (Sede), com o objetivo de alcançar as metas delineadas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI).

Da redação com Agência Minas