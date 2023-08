Prefeitura inaugura nova Assistência Farmacêutica em local mais próximo da população

Mais medicamentos e profissionais mais perto da população. Essa é a premissa da nova Assistência Farmacêutica, inaugurada pela Prefeitura de Sete Lagoas na manhã desta segunda-feira, 28 de agosto. O amplo imóvel é climatizado e fica na rua Coronel Randolfo Simões, 331, ao lado da Unimed e próximo ao Terminal Urbano. "É mais conforto para os pacientes e também para os nossos profissionais. Nossa gestão tem trabalhado atualmente na reforma de dez ESFs e o Hospital Municipal também segue sendo revitalizado e ampliado. Essa é mais uma obra entregue. Nossa gratidão à equipe que trabalhou de forma tão intensa em mais essa entrega para o nosso município", agradeceu o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

Primeiro atendimento da nova Assistência Farmacêutica.

Conforme explicou a coordenadora da Assistência Farmacêutica, Evelin Máila Paraíso, vários serviços passam agora a funcionar em um mesmo local, de forma integrada. "Aqui vamos oferecer três novos serviços que não eram oferecidos no endereço anterior, da rua Benedito Valadares, 321. Passaremos a oferecer os medicamentos do Estado, sendo responsáveis também pelo processo de dispensação de medicamentos. Além disso, daremos início à Farmácia Solidária, recebendo medicamentos doados pela população, inclusive amostras grátis (Lei Municipal nº 9.132/2020) e o consultório farmacêutico, com profissionais atendendo pacientes e respondendo a dúvidas relacionadas aos medicamentos".

Ao todo são nove guichês de atendimento e uma estrutura completa para a gestão de medicamentos, inclusive aqueles que necessitam de refrigeração constante. "Queremos prestar um melhor serviço de saúde à sociedade, nossa obrigação enquanto município. Estamos vivendo uma revolução na Saúde Municipal, com investimentos em estrutura, reforma de unidades e do nosso Hospital Municipal e na capacitação de servidores", afirmou o prefeito.

O vice-prefeito, Dr. Euro de Andrade, que é médico pediatra, também lembrou da importância do Programa Municipal de Doação de Medicamentos. "Contamos com o apoio da população doando medicamentos para que outros pacientes possam ser beneficiados. Confira em casa se você não tem um medicamento próximo da validade e faça sua doação aqui. Teremos médicos e farmacêuticos capacitados para fazer a gestão desses medicamentos e, mesmo em caso de validade vencida, dar a correta destinação", pediu Dr. Euro.

Participaram da solenidade servidores da saúde, usuários do sistema e os vereadores Caio Valace, Rodrigo Braga, Ismael Soares, João Evangelista, Alcides Barros, Gilson Liboreiro e Eraldo da Saúde. Logo após a inauguração, os presentes visitaram as novas instalações e os primeiros usuários do serviço já puderam adquirir seus medicamentos, com atendimento ágil e humanizado. A Assistência Farmacêutica funciona na rua Coronel Randolfo Simões, 331, ao lado da Unimed, de 07h às 17h, e atende pelos mesmos telefones: (31) 3773-9529 (Assistência Farmacêutica) e 3771-7512 (Farmácia Distrital Centro).

Com Prefeitura de Sete Lagoas