Cramam abre inscrições para o curso gratuito de crochê

O Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam), mantido pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), está conquistando grande sucesso com sua programação de cursos profissionalizantes de grande interesse do mercado. A próxima oportunidade será para interessados na formação de crochê. As inscrições ficam abertas desta quarta-feira, 30, até o dia 12 de setembro, na sede da instituição, que fica na Rua das Dálias, 483, bairro Montreal.

Os interessados devem ficar atentos, já que serão disponibilizadas apenas 10 vagas. As aulas serão iniciadas no dia 14 de setembro, de 8h às 11h, toda terça e quinta-feira. A carga horária total é de 72 horas. “Nossa agenda está direcionada para cursos que atendem ao mercado de serviço e também fortaleçam o nosso rico artesanato”, explica Celso Eustaquio de Souza, diretor do Cramam.

O conteúdo do curso aborda pontos avançados do crochê para produzir produtos mais atualizados que sejam mais atraentes e comerciais. O curso é gratuito e o candidato deve levar o material individual utilizado nas aulas práticas: agulha nº 2 e nº 5, 1 kg de fibra para enchimento, 1 linha Anne (cor desejada), 1 linha Amigurumi (cor bege), 1 linha Amigurumi (cor desejada), 2 pares de olhos com trava nº 9, caderno e caneta.

PÚBLICO

O candidato ao curso de crochê deve ter mais de 18 anos de idade e, pelo menos, Ensino Fundamental completo. No ato da inscrição deve apresentar comprovante de escolaridade (pelo menos Ensino Fundamental completo), e originais e cópias de CPF, identidade e comprovante de endereço.

INSCRIÇÕES

O processo será de caráter "classificatório", uma vez que, preenchido o número de vagas disponibilizadas, o período de inscrição encerrará de forma automática. Mais informações podem ser obtidas no Cramam ou pelo telefone (31) 3776–9171 de 7h às 17h.

