Polo UAB abre inscrições para curso de Especialização em Geoprocessamento, Levantamento e Interpretação de Solo

O polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), coordenado pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas (Fumep), está com inscrições abertas para o curso gratuito de Especialização em Geoprocessamento, Levantamento e Interpretação de Solo na modalidade de ensino à distância da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Serão oferecidas 30 vagas e o curso será iniciado em outubro.

O curso visa capacitar agentes públicos e profissionais quanto ao conhecimento sobre os solos, como estratégia de treinamento em âmbito nacional em várias atividades com ênfase na qualificação de pessoal para o Programa Nacional de Levantamento e Interpretação de Solos (PronaSolos). O PronaSolos foi instituído pelo Decreto nº 9414, assinado pela Presidência da República em 19 de junho de 2018, e está sob a coordenação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), sendo apoiado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS) e por universidades em todo o território nacional.

O Curso está organizado em três módulos: Módulo 1 - Pedologia; Módulo 2 - Ferramentas de georreferenciamento e geoprocessamento aplicadas a solos; e Módulo 3 - Levantamento e interpretação de solos. O curso é a distância, com aulas remotas e um encontro presencial em cada pólo para atividades práticas ao final e cada módulo.

A oportunidade, preferencialmente, é oferecida às seguintes formações: Agrônomo(a); Engenheiro(a) Florestal; Engenheiro(a) Civil; Engenheiro(a) Cartógrafo e Agrimensor (a); Engenheiro(a) Ambiental; Engenheiro(a) de Computação; Engenheiro(a) Agrícola; Zootecnista, Geólogo(a); Engenheiro(a) Geólogo(a), Biológo (a), Geógrafo(a) e áreas afins.Também são elegíveis Arquitetos(as) e Urbanistas; Bacharéis em Sistema de Informação; bem como profissionais de áreas afins e gestores em setores diversos do governo interessados em adquirir conhecimento em Geoprocessamento, Levantamento e Interpretação de Solos.

A inscrição no processo seletivo será realizada exclusivamente por formulário eletrônico disponível no link, no período até o dia 11 de setembro. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo unisolosufmg@gmail.coou pelos telefones (31) 3772-6289 (no momento apenas whatsApp) ou (31) 3773-0424.

