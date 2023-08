Uma vaga de emprego para Coordenador(a) de Turno é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

foto ilustrativa/Reprodução: Burguer King

Vaga: Coordenador(a) de Turno - Burguer King

Horário: 15h00 às 23h20 / Esporádico 08h00 às 16h20

Local: Shopping Sete Lagoas

Salário: R$2050,00

Benefícios: Remuneração Variável + PPR + Vale Transporte + Alimentação no local + Plano de saúde (após 6 meses) + Plano odontológico (após 3 meses) + Seguro de vida e Gympass.

Requisitos:

Residir na Região ou proximidade;

Ensino Superior Completo ou Cursando;

Experiência com gestão de pessoas;

Experiência em fast-food, restaurantes, supermercados ou varejo;

Disponibilidade total de horário.

Link para candidatura: http://rnstad.biz/s/w/C68DMS