O Boticário abre inscrições para Trainee 2024 com salário de R$ 8 mil

O Grupo Boticário abriu inscrições para o programa de trainee para início no ano de 2024. O programa tem um ano de duração com salário de R$ 8 mil. Os candidatos devem ter curso superior com formação entre janeiro de 2019 e dezembro de 2023 e disponibilidade para iniciar em 2024.

Durante a trajetória, o trainee irá conhecer todo o ecossistema da beleza por meio de um integração em diferentes áreas e uma rotação nos canais e operações. Durante o programa, haverá suporte de uma trilha com cursos internos e externos, além de mentoria exclusiva com a alta liderança.

FAÇA AQUI SUA INSCRIÇÃO

Veja os requisitos gerais do programa de trainee:

Graduação com formação entre janeiro 2019 a dezembro 2023

Disponibilidade para iniciar o programa em Janeiro de 2024

Não há restrição de curso e universidade

Não é preciso inglês

Diferencial: Ter experiência profissional (empresa, trabalho voluntário, empresa júnior)

Benefícios

Salário de R$ 8.000

Plano de Saúde e Odontológico, Seguro de Vida e Convênio com Farmácias

Vale Transporte, Vale Alimentação, Vale Refeição ou Refeição no local de trabalho

Horários flexíveis e modelos de trabalho remoto, híbrido ou presencial

Gympass, App Vittude, Desconto em produtos das nossas marcas e muito mais.





As inscrições devem ser feitas até 22 de setembro; até o 24 de setembro, haverá testes de raciocínio lógico e envio de vídeos de apresentação. Em outubro, os candidatos passam por uma entrevista em dupla; já novembro, os candidatos participam de um painel e vão, juntos, resolver um desafio. Por fim, ainda em novembro, a última etapa será um bate-papo com a liderança.

Da redação com O Tempo