Uma vaga de emprego para Consultor de Vendas é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

foto ilustrativa/Reprodução: Pixabay

Irá atuar com: Venda de empréstimos, consórcios e demais produtos do Banco do Brasil.

Desejável ter trabalhado com venda de crédito e ter responsabilidade, comprometimento, boa comunicação e noções básicas de informática, visto que irá representar uma das maiores instituições bancárias do país

- Horário: Segunda a Sexta das 8h30 às 17h30

- Local de trabalho: Sete Lagoas e região;

- Regime de Contratação: Salário R$ 1.415,00 + variável;



- Beneficios: Day Off Aniversário, Vale transporte, assistência médica.



Interessados enviar currículo para: rh@gruposonhare.com.br