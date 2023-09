Trilhas de Futuro: instituições de ensino interessadas em oferecer os cursos técnicos já podem se inscrever

Está aberto o edital para as instituições de ensino realizarem o credenciamento para a 4ª edição do Trilhas de Futuro, programa do Governo de Minas, organizado por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), que oferece cursos técnicos gratuitos. Para esta nova edição, serão 50 mil novas vagas disponibilizadas, em todas as regiões do estado.

Imagem: Divulgação/SEE-MG

As instituições de ensino interessadas em oferecer as formações poderão se credenciar até o dia 15/9. Para participar, deverão apresentar - exclusivamente por meio eletrônico e por meio de peticionamento no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) - a solicitação de credenciamento e a proposta de cursos acompanhada da documentação prevista no edital. As orientações podem ser consultadas no site da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag/MG). Ao acessar o site, é necessário clicar no item “Usuário externo”.

Serão priorizados cursos e localidades com maior perspectiva de emprego para os jovens, considerando histórico de postos de trabalho de cada área na região e, ainda, fatores demográficos de cada um dos municípios mineiros.

A previsão é que o resultado do credenciamento seja publicado em 18/10.

Outros esclarecimentos sobre a adesão ao projeto podem ser obtidos por meio do e-mail sb.comitegestor.trilhasdefuturo@educacao.mg.gov.br. Além disso, informações sobre o Trilhas de Futuro podem ser acessadas no site trilhasdefuturo.mg.gov.br.

Com Agência Minas