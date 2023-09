Governo de Minas convoca mais 1.358 candidatos para o curso de formação do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), publicou, nesta terça-feira (5/9), a convocação de mais 1.358 candidatos do concurso público para o provimento de vagas na Polícia Penal de Minas Gerais. Os convocados realizarão a 6ª e última etapa do concurso público, que se refere à realização obrigatória do Curso de Formação Técnico Profissional (CFTP).

A convocação foi autorizada pelo Comitê de Orçamentos e Finanças (Cofin), da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). Vale ressaltar que as duas turmas de profissionais aprovados e aptos no concurso já realizaram o curso de formação; os novos convocados comporão a terceira turma. Incialmente, o concurso previa 2.420 vagas, mas a nova convocação ampliará o número de candidatos participantes.

"Pra manter o Estado mais seguro, autorizei a convocação de 1.358 excedentes do concurso da Polícia Penal para a fase de Formação Técnico-Profissional. Após essa etapa, o efetivo irá somar esforços pra garantir a ordem nas unidades prisionais", disse o governador Romeu Zema. A convocação do terceiro grupamento ocupará todas as vacâncias do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, fortalecendo o trabalho da Polícia Penal do estado.

Convocados

Todos os convocados para compor o 3º Grupamento devem encaminhar o Termo de Compromisso devidamente assinado e com firma reconhecida em cartório até o dia 14/09/2023 para o e-mail cursoformacao@seguranca.mg.gov.br (este não é um e-mail para dúvidas). O termo assinado é pré-requisito para o recebimento da bolsa auxílio. Os candidatos que não encaminharem o termo para o e-mail disponibilizado poderão entregar o documento no primeiro dia de aula presencial. Neste caso, o pagamento da Bolsa Auxílio ocorrerá apenas após a análise do documento. Todas as informações estão detalhadas no portal da Sejusp e podem ser conferidas por meio deste link.

Conforme previsto no edital do certame, o concurso da Polícia Penal de Minas tem validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.

Com Agência Minas