ASK do Brasil oferta estágio de Engenharia de Produção em Sete Lagoas

A ASK do Brasil, empresa sediada em Sete Lagoas, está ofertando vaga de estágio na área de Engenharia de Produção - o candidato deve ter familiaridade com informática básica e curso superior em andamento.

Foto: ASK do Brasil / Divulgação

A empresa descreve como atuações do estagiário o suporte ao time de desenvolvimento de produto, colaborando com documentações, cadastros e controles de componentes e amostras durante todo o ciclo do projeto. Os interessados devem estar cursando Engenharia Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Produção ou afins.

É diferencial o candidato ter inglês básico e curso técnico em eletrotécnica ou áreas correlatas.

Currículos devem ser enviados para rh@askbrasil.com.br, com o nome da vaga no assunto do e-mail até o dia 11.

