Vaga para motorista de caminhão é divulgada em Sete Lagoas

Uma empresa com unidade em Sete Lagoas está com vaga em aberto para motorista de caminhão, confira a descrição e como se candidatar.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

DESCRIÇÃO DA VAGA

Já pensou em fazer parte de uma empresa consolidada no mercado agro e em franca expansão?

O grupo Casa do Adubo é capixaba e está no mercado do agronegócio desde 1937. Atualmente está presente com suas empresas em 11 estados brasileiros, levando insumos e soluções para viabilizar a produção de alimento, através de pequenos e médios produtores rurais.

O Motorista de Caminhão será responsável por transportar, coletar e entregar cargas em geral.

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

Dirigir caminhão;

Realizar entregas e coletas de mercadorias;

Auxiliar no carregamento, descarregamento de mercadorias e fazer conferência das mesmas no veículo.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES

Ensino Médio Completo;

Possui CNH Categoria D;

Disponibilidade para viagens;Desejável curso do MOPP;

Experiência na função

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Região de atuação: Todo estado de Minas Gerais

ONDE SE CANDIDATAR

Acesse o link: https://casadoadubo.gupy.io/jobs/5286851

QUEM SOMOS

Casa do Adubo é sucessora de Irmão Chiabai, empresa fundada em 16 de outubro de 1937 por Emílio, Ivo e Raymundo Chiabai, no Município de Afonso Cláudio, para atuar no ramo de secos e molhados, armarinhos, ferragens e tecidos, assim como no comércio de café. Em 1952 a sede foi transferida para Av. República, em Vitória-ES.

A fim de acompanhar o desenvolvimento dos setores agrícola e pecuário do Estado, em 1973, a empresa alterou a razão social para Casa do Adubo Ltda. Estevão Covre assumiu o controle com os seus filhos Nicolau Emílio Covre e João Bosco Covre, dando um novo direcionamento aos negócios.

As atividades na área rural cresceram e os proprietários decidiram investir em novas unidades, inaugurando a primeira filial, em 1977, no Município de Cariacica, onde está a Administração Central. Neste mesmo ano José Carlos Bento entra para a sociedade.