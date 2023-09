Câmara de Sete Lagoas divulga resultado preliminar da seleção de estágio

No dia 6/9 foi publicada a classificação preliminar do processo de estágio na Câmara Municipal de Sete Lagoas, bem como a lista das pessoas que tiveram as inscrições indeferidas (desclassificados).

Arte: estágio Câmara Municipal de Sete Lagoas

O prazo de inscrições foi do dia 27 de Julho até 31 de Agosto de 2023.

Foram oferecidas 20 vagas para estudantes de diversos cursos de nível superior, com carga horária de 30 horas semanais.

O valor da bolsa de estágio será de R$1.042,60 (um mil e quarenta e dois reais e sessenta centavos). Além da bolsa, o estagiário ainda terá direito a auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais.

Acesse o site www.camarasete.mg.gov.br e confira o resultado preliminar.

Da Redação, com Camarasete.mg