Ambev lança programas de estágio e trainee para 2024; veja como se cadastrar

A Ambev abriu as inscrições para seus programas de estágio, trainee e Representa, estágio voltado para pessoas autodeclaradas negras, de 2024. Em cada um deles, os candidatos podem escolher as áreas com as quais mais se identificam, entre a gestão do negócio e o processo de fabricação e distribuição dos produtos, sem o requisito de formações ou faculdades específicas e testes de inglês na seleção. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de setembro.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Os candidatos ao programa de trainee devem ter concluído a graduação entre dezembro de 2021 e dezembro de 2023. Eles podem escolher entre a área de supply chain e generalista. A primeira atua no processo de fabricação das bebidas, com a logística de distribuição dos produtos, negociação de insumos e produção do malte.

Já os que optarem pela generalista terão contato com os setores financeiro, de marketing, vendas, tecnologia, gente e gestão, jurídico e relações corporativas, além do Bees, braço de atacado da empresa, e Zé Delivery, app de entrega.

Para os candidatos ao programa de estágio e Representa, a escolha entre business e supply chain segue a mesma lógica do trainee. Os estagiários devem ter formação prevista entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.

O Representa busca desenvolver talentos negros com curso de inglês e mentorias. Os aprovados ainda têm suporte jurídico e psicológico gratuitos e um salário extra no primeiro mês para que possam se organizar na nova rotina de trabalho.

Além das inscrições, o processo seletivo de estágio envolve uma etapa gamificada, outra em vídeo e um desafio. Já no programa de trainee os candidatos também passam por testes online, entrevista, desafio e painel final. “Buscamos pessoas com trajetórias diversas, que sejam curiosas, com um perfil ambidestro e colaborativo”, diz Illana Kern, diretora de atração e desenvolvimento de gente da Ambev.

Com Forbes Brasil