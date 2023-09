Prefeitura de BH abrirá vagas de estágio em setembro

Prefeitura de Belo Horizonte está oferecendo oportunidades de estágio para estudantes de diferentes níveis de ensino.

Buscam contratar um total de 230 estagiários neste mês, divididos em 190 vagas para estudantes de ensino superior ou pós-graduação e 40 vagas para estudantes de ensino médio. A remuneração para os estagiários pode chegar a até R$ 1,7 mil, o que é uma ótima oportunidade para estudantes ganharem experiência profissional e uma renda. A carga horária de trabalho diária para os estagiários varia de 4 a 6 horas. Isso permite que os estudantes conciliem o estágio com seus estudos.

Os cursos de nível superior com o maior número de vagas disponíveis incluem administração, biblioteconomia, ciências contábeis, ciências do estado, comunicação social (jornalismo e publicidade e propaganda), gestão pública, gestão em RH, educação física, pedagogia e graduações relacionadas à tecnologia da informação e ciência da computação.

O estágio tem uma validade de até dois anos, proporcionando aos estagiários uma experiência profissional significativa durante esse período. É importante destacar que os estagiários aprovados com algum tipo de deficiência têm assegurada a participação no estágio até a conclusão do curso. Isso demonstra um compromisso com a inclusão e a igualdade de oportunidades.

O interessado deve fazer a inscrição no Banco de Estágio 2023 até o dia 20 de dezembro deste ano e aguardar contato da Prefeitura. O cadastro é totalmente gratuito e só será efetivado após o preenchimento completo da ficha e o fornecimento, pelo sistema, do número de inscrição na Prefeitura (enviado para o endereço de e-mail informado pelo estudante). O estudante que fez o cadastro em 2022 deve refazer o processo no site, caso não tenha sido chamado anteriormente.

Entre janeiro e agosto de 2023, a Prefeitura contratou 1.312 estagiários. Até o momento, 24.239 estudantes fizeram o cadastro, válido até 31 de dezembro deste ano.

Para participar do Banco de Estágio da PBH (Prefeitura de Belo Horizonte), é necessário:

Residir preferencialmente em Belo Horizonte.

Ter pelo menos 16 anos de idade.

Estar matriculado e frequentando cursos de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial, ou estar nos anos finais do ensino fundamental ou na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Estudantes inscritos em programas sociais recebem prioridade no recrutamento, e 10% das vagas disponíveis são reservadas para esse grupo, em conformidade com a legislação vigente.

Remuneração

Médio/ Técnico (4 horas): R$ 549,78;

Superior (4 horas): R$ 786,70;

Superior (5 horas): R$ 983,40;

Superior (6 horas): R$ 1.180,06;

Pós-Graduação (5 horas): R$ 1.703,75.

Outros benefícios são o recesso de 30 dias a cada ano estagiado e auxílio-transporte.

Da Redação, Maria Eduarda Alves

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte