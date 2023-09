UFMG lança concurso com salários de até R$ 4.556; veja como se inscrever

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para 37 vagas para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação. O salário inicial é de R$ 4.556,92, para quem tem cargo de nível superior, e R$2.667,19, para o nível técnico. O servidor recebe ainda R$ 658 de vale-refeição.

Foto: Reprodução/ Lisboa/ UFMG

As inscrições podem ser feitas até dia 4 de outubro no site da Comissão Permanente do Vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais (Copeve/UFMG), responsável pelo certame. As taxas custam de R$ 100 a R$ 165, conforme a classificação dos cargos.

Os aprovados vão trabalhar em Belo Horizonte e Região Metropolitana. São oferecidas, no total, 37 vagas para os cargos de Analista de Tecnologia da Informação, Farmacêutico, Enfermeiro, Físico, Engenheiro Civil (todos esses da classe E), Técnico de Tecnologia da Informação, Técnico em Contabilidade e técnicos de laboratório nas áreas de audiovisual, biologia, bioterismo, edificações e mecânica (classe D).

A prova objetiva para todos os candidatos será realizada no dia 29 de outubro, em Belo Horizonte. O resultado final será divulgado em 18 de dezembro.

