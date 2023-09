Palestra gratuita aborda FGTS Digital, eSocial e pontos de atenção para gestores de recursos humanos; se inscreva

A EFICAZ Consultoria em Gestão de pessoas em parceria com a GERENCIAL Consultoria traz para Sete Lagoas/MG uma palestra gratuita com a consultora Roseli Rodrigues para esclarecer os principais Desafios do novo FGTS digital e do eSocial, além das suas penalidades em caso de documentros apresentados com atraso.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A palestra será voltada a contadores, empresários contábeis e gestores de Recursos Humanos e Departamento Pessoal.

Para se inscrever e participar, anote na agenda:

Data: 19/09/2023

Hora: 09:00 às 10:00

Local: Sicoob Credisete- Pça Barão do Rio Branco-170 Centro- Sete Lagoas/MG.

Tema: E-SOCIAL: Impactos das penalidades para os contadores e empresários e o novo FGTS Digital

Faça sua inscrição clicando aqui.

*Sujeito a limite de pessoas por lotação do espaço

Divulgação

Da Redação