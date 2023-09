Cafeteria e chocolateria oferece 05 vagas para vendedoras em Sete Lagoas

Uma empresa do ramo de cafeteria e chocolateria está buscando por cinco profissionais para o cargo de vendedoras/atendentes em Sete Lagoas. Veja a descrição das vagas, requisitos e como se candidatar:

Foto ilustrativa. Créditos: StockSnap / Pixabay

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: Atendimento comercial aos clientes, atendimento às mesas, atendimento dos clientes via Whatsapp, Instagram, e sistema próprio da empresa, organização e limpeza da loja e estoque, controle de validade dos produtos.

REQUISITOS: Ensino médio completo, experiência comprovada como vendedor(a), ter disponibilidade e flexibilidade para trabalhar aos finais de semana, boa comunicação, postura profissional.

HORÁRIO DE TRABALHO: 6 X 1 (1ª vaga: 11:00 as 19:30 Seg. a Sáb. / 2ª Vaga: 09:30 as 18:00 Seg. a Sáb.) - 1 Domingo no mês em regime de escala.

BENEFÍCIOS: Vale Transporte + Gratificações

VAGAS: 05

Local de trabalho: Sete Lagoas

Interessadas enviar currículo parao e-mail: contato@multiplaconsultoriarh.com.br

Assunto do e-mail: Vendedora/Atendente