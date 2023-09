Prestadora de serviços da Fábrica de Latas da Ambev divulga vaga em Sete Lagoas

Uma prestadora de serviços da Fábrica de Latas da Ambev em Sete lagoas está com vaga aberta para oficial de manutenção predial. Veja a descrição e como se candidatar.

Fábrica de Latas da Ambev Sete Lagoas. Foto: Google Street View / Reprodução

É importante residir em Sete Lagoas ou regiões como: Inhaúma, Caetanópolis, Prudente de Moraes, Matozinhos e Pedro Leopoldo.

A empresa contratante é a Leadec Industrial Services, multinacional, com mais de 60 anos no mercado e sede na Alemanha. Ela está presene no Brasil desde 1998 atendendo os principais fabricantes e fornecedores da indústria com serviços técnicos de manutenção, instalação, limpeza técnica e serviços de suporte. A Leadec atualmente atende as principais empresas da indústria automotiva, química e farmacêutica, alimentos e bebidas e bens de consumo.

Vaga: Oficial de Manutenção Predial

- Atividades:

Experiencia como serviço de pintura em paredes, piso, estrutura metálicas, áreas internas e externas / Experiencia com tinta Epoxi

Experiencia com serviço da área civil / Pequenos reparos e pequenas obras de infraestrutura;

Manutenção hidráulica em tubulação de agua e esgoto.

- Horário de Trabalho: segunda a quinta de 07 às 17h10 e sexta de 7 às 15h20 – folga sábado e domingo

- Requisitos: Ensino Médio, experiência anterior na função.

- Salário: R$ 1.899,44 + benefícios serão informados no processo seletivo.

Interessados enviar currículo para e-mail: bianca.rocha@leadec-services.com

Assunto: Oficial de Manutenção Predial – Sete Lagoas/MG.