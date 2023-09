Instituições de ensino superior de Minas eoferecerão estágio em gastronomia em ilha caribenha

Minas Gerais está lançando um programa de intercâmbio com Curaçao voltado para estudantes universitários e pós-graduandos na área de gastronomia. Esse programa surge como um desdobramento dos Encontros de Negócios realizados durante o 1º Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea - Caipiblue, que ocorreu em setembro. A iniciativa permitirá que instituições de ensino superior em Minas Gerais enviem estudantes para realizar estágios curriculares e extracurriculares na ilha caribenha, que recebe cerca de 1,3 milhão de turistas anualmente e tem uma crescente demanda por mão de obra qualificada, especialmente nas áreas de hotelaria e restaurantes.

Foto: Luciano Figueiroa/Divulgação

O acordo foi estabelecido entre o Governo de Minas, através da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), o Governo de Curaçao e cinco instituições de ensino superior do estado: Faculdade Arnaldo, Centro Universitário Estácio de Sá de Belo Horizonte, Faculdade Promove, Senac e Centro Universitário Una. Atualmente, Curaçao está avaliando as necessidades em relação ao número de vagas, a duração dos estágios e o valor das bolsas de estudo. Ao mesmo tempo, as instituições educacionais estão identificando os perfis de alunos e cursos que melhor atendem às demandas do programa de intercâmbio. A expectativa é que o acordo entre as partes seja assinado em novembro.

O lançamento do programa de intercâmbio está previsto para maio de 2024, em Curaçao, durante um simpósio de cozinha mineira e cozinha do Caribe, semelhante ao evento "Conversas de Cozinha" do Festival Caipiblue. O Subsecretário de Turismo de Minas Gerais, Sérgio de Paula, vê essa oportunidade como uma experiência internacional para estudantes, onde poderão compartilhar a tradição da cozinha mineira clássica e contemporânea, abrindo portas para produtos mineiros como cachaça, queijo, café e leite. O programa será aberto a universitários e estudantes de pós-graduação.

A diretora de Relações Econômicas do Ministério do Desenvolvimento Econômico de Curaçao, Vanessa Toré, comemorou o fortalecimento das relações entre a ilha caribenha e Minas Gerais, destacando o papel de Curaçao como porta de entrada para o Caribe, sendo a maior das ilhas caribenhas integrantes do Reino dos Países Baixos, junto com Aruba, Bonaire, Saba, Santo Eustáquio e São Martinho.

“O convênio que vamos estruturar entre escolas de gastronomia dos dois lados será muito importante para incentivar o intercâmbio de alunos e professores, além de facilitar a realização de eventos e viagens de conhecimento. A rodada de negócios entre empresários de Curaçao e representantes de diversos setores econômicos de Minas Gerais foi muito positiva”, avaliou Vanessa Toré.

Faculdades mineiras comemoram iniciativa

O programa de intercâmbio é visto como uma oportunidade valiosa pelo diretor geral da Una, Eduardo França. Ele enfatiza que a experiência profissional e de aprendizado em outro país é inestimável para os alunos, especialmente na economia criativa. A Una enviará estagiários conforme a demanda de Curaçao, capacitando-os com cursos de competências socioemocionais e selecionando os melhores para participar do programa.

O diretor da Faculdade Arnaldo, João Guilherme Porto, vê a iniciativa como uma oportunidade para ampliar a qualificação dos futuros profissionais, destacando a valorização das competências e da pluralidade cultural no mercado atual. Ele expressa entusiasmo pela futura participação da instituição no simpósio em Curaçao e planeja oferecer cursos remotamente como parte da troca cultural. A Faculdade Arnaldo também demonstrou seu compromisso com o intercâmbio cultural e gastronômico ao lançar uma pós-graduação em Cozinha Mineira Contemporânea durante o simpósio "Conversas de Cozinha". O curso, que começa em 2024, será híbrido, modular e contínuo, com foco no papel da cozinha mineira no turismo crescente do estado.

“A cozinha mineira traz afeto em sua essência. O grande desafio hoje é manter essa história e tradição, trazendo para essa cozinha as técnicas do mundo contemporâneo. O objetivo dessa pós-graduação é preservar a essência, os valores e os afetos, trazendo modernidade e técnicas atuais. A educação é algo que se constrói com reciprocidade e essa é uma das essências da alma do mineiro”, concluiu o diretor João Guilherme Porto.

1º Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea – Caipiblue

O Governo de Minas Gerais promoveu o 1º Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea, chamado Caipiblue, em setembro. O evento celebrou a cultura gastronômica mineira e visa tornar-se anual, com um país convidado a cada edição. Curaçao foi o país convidado na primeira edição. A ilha, apesar de pequena, recebe muitos turistas, especialmente após voos diretos para Belo Horizonte. A visita de uma delegação de Curaçao resultou em oportunidades de negócios em várias áreas, incluindo tecnologia, agricultura e turismo. O festival promove a colaboração e o intercâmbio entre as regiões.

Da Redação, com Agência Minas