Seleção de Estagiários da Prefeitura divulga lista final de classificados e desclassificados

Os candidatos classificados devem se atentar ao disposto no item 6 do Edital n° 02/2023: “DA CONVOCAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO”

A Prefeitura de Sete Lagoas publicou no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 14 de agosto, a lista final dos classificados e desclassificados no processo Seletivo de Seleção de Estagiários (Edital 002/2023). Com a homologação da classificação final, encerra-se o processo seletivo de estagiários regido pelo edital, ficando a cargo do Núcleo de Estágio do Município de Sete Lagoas efetuar as convocações, em observância aos termos do edital.

Imagem: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Foram 70 candidatos classificados, incluindo cotistas, para vagas nas áreas de Administração, Arquitetura, Analista de Sistema, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Técnico em Administração, Técnico em Edificações, Psicologia, Nutrição, Recursos Humanos, Pedagogia e Serviço Social. Os candidatos classificados devem se atentar ao disposto no item 6 do Edital n° 02/2023: “DA CONVOCAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO”.

A lista com a classificação final pode ser consultada em https://www.setelagoas.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/processo-seletivo-de-estagio-2o-semestre-2023/70226

Dúvidas sobre o edital podem ser esclarecidas pelo e-mail processoseletivo@administracao.setelagoas.mg.gov.br

CONFIRA A LISTA

https://www.setelagoas.mg.gov.br/arquivo/download/11398/categoria/10006/classificacao_final__edital_02_2023

Com Prefeitura de Sete Lagoas