MEC anuncia processo seletivo para preenchimento de 60 mil vagas remanescentes do Fies

Nesta sexta-feira (15), o Ministério da Educação (MEC) divulgou sua previsão de oferta de aproximadamente 60 mil vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o ano corrente. Essas vagas são aquelas que não foram preenchidas durante o processo de seleção regular. A seleção dos candidatos será baseada nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

É importante ressaltar que a convocação para ocupação dessas vagas remanescentes havia sido interrompida em 2021, mas agora foi retomada pelo MEC.

O Ministério da Educação informou que os prazos de inscrição e todos os critérios necessários para participar desse processo seletivo serão divulgados por meio de um edital que está previsto para ser publicado até outubro deste ano.

Uma mudança significativa nesse processo é que, ao contrário das edições anteriores, em que a ocupação das vagas remanescentes era feita por ordem de registro das inscrições, agora os candidatos serão selecionados com base na classificação de suas notas no Enem, considerando as edições do exame a partir de 2010.

Além disso, uma novidade é que todas as mantenedoras de instituições de ensino superior privadas poderão participar deste processo seletivo, independentemente de terem participado de edições anteriores do Fies realizadas este ano. Os prazos e critérios para a participação das instituições de ensino também serão definidos no edital, previsto para ser publicado até o final de setembro.

Alexandre Fonseca, diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do MEC, já havia adiantado a retomada desse processo seletivo durante o seminário "Diálogo sobre a reconstrução do Fies", promovido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes). Ele destacou que os financiamentos serão destinados aos estudantes matriculados em cursos de ensino superior oferecidos por instituições privadas.

Essa retomada no preenchimento de vagas remanescentes é resultado das discussões em andamento no MEC para a reconstrução do Fies, com o objetivo de retomar seu caráter social. A pasta planeja lançar em breve o Fies Social, que cobrirá 100% dos custos das mensalidades em instituições privadas de ensino superior.

O Fies, criado em 1999, oferece financiamento estudantil em instituições particulares de ensino em condições mais favoráveis do que as praticadas no mercado. No entanto, desde 2015, passou por uma série de mudanças e ajustes devido à alta inadimplência, ou seja, estudantes que contratavam o financiamento e não conseguiam quitar suas dívidas.

Da redação

Fonte: Agência Brasil