Expo CIEE Virtual: Dez mil oportunidades de estágio e aprendizagem em todo o Brasil; veja como participar

A quarta edição da Expo CIEE Virtual está prestes a dar início a uma semana repleta de oportunidades para jovens em busca de estágios e aprendizagem em todo o Brasil. O evento, promovido pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), é totalmente gratuito e acontecerá a partir desta segunda-feira (18) até a próxima sexta-feira (22).

O CIEE divulgou que serão disponibilizadas impressionantes dez mil vagas de estágio e aprendizagem, abrangendo diversas áreas e regiões do país. Entre os cursos com maior oferta de vagas de estágio, destacam-se administração, ensino médio, educação, marketing e contabilidade. Já para aqueles que buscam oportunidades de aprendizagem, as maiores oportunidades estão nas áreas de arco administrativo, auxiliar de produção, logística, operador de caixa e vendedor.

Além das vagas em si, os jovens que estão à procura de sua primeira oportunidade no mercado de trabalho poderão participar de oficinas de elaboração de currículos online e simulações de entrevistas conduzidas por especialistas. Além disso, há a opção de inscrição em palestras e cursos gratuitos, proporcionando um conjunto abrangente de ferramentas para o desenvolvimento profissional dos participantes.

Na edição anterior da Expo CIEE Virtual, mais de 60 mil pessoas se inscreveram, demonstrando o sucesso e a relevância do evento. A expectativa é de que esse número se mantenha ou até mesmo aumente na edição deste ano, destacando a importância crescente da busca por oportunidades de estágio e aprendizagem no cenário atual.

As inscrições para participar deste evento imperdível já estão abertas e podem ser realizadas através do site oficial da Expo CIEE Virtual: https://www.expociee.com.br/. Não perca a chance de impulsionar sua carreira e explorar um mundo de possibilidades profissionais.

