Vaga para operador de máquinas na Fábrica de Latas da Ambev em Sete Lagoas é divulgada

Uma prestadora de serviços da Fábrica de Latas da Ambev em Sete lagoas está com vaga aberta para operador de máquinas. Veja a descrição e como se candidatar.

Fábrica de Latas da Ambev Sete Lagoas. Foto: Google Street View / Reprodução

A empresa contratante é a Leadec Industrial Services, multinacional, com mais de 60 anos no mercado e sede na Alemanha. Ela está presene no Brasil desde 1998 atendendo os principais fabricantes e fornecedores da indústria com serviços técnicos de manutenção, instalação, limpeza técnica e serviços de suporte. A Leadec atualmente atende as principais empresas da indústria automotiva, química e farmacêutica, alimentos e bebidas e bens de consumo.

Atividades:

Operar máquinas dirigíveis na execução de serviços de limpeza e varrição, remoção e coleta de lixo, conforme as normas / procedimentos de qualidade, segurança e meio ambiente.

Limpar ruas, calçadas, pátios, estacionamentos e praças;

Coletar resíduos das áreas e depositá-los em local apropriado;

Varrer e lavar pisos com as máquinas dirigíveis;

Executar outras atividades correlatas inerentes ao cargo.

Horário de Trabalho:

1 Semana trabalha de segunda a quinta de 07 às 17h10 e sexta de 7 à 15h20 - folga sábado e domingo

2 Semana trabalha de segunda a sabado de 07 às 15:20 - folga domingo

Requisitos:

Desejável Ensino Fundamental / Experiência: Desejável 01 ano / Carteira Nacional de Habilitação - Categoria B

Salário:

R$ 1.986,16 + benefícios serão informados no processo seletivo.

OBS: Importante residir em Sete Lagoas, ou regiões como: Inhaúma, Caetanópolis, Prudente de Moraes, Matozinhos e Pedro Leopoldo.

Interessados enviar currículo para:

E-mail: bianca.leadec@outlook.com

Assunto: Operador de Maquinas – Sete Lagoas/MG.