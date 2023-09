Prefeito Duílio de Castro anuncia homologação do concurso público da Educação

O certame definiu a abertura de quase 600 vagas efetivas em 28 cargos.

Depois de um amplo concurso público que abriu quase 600 vagas na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura da Prefeitura de Sete Lagoas e do esforço de servidores municipais e da Fundep, responsável pelo concurso, o prefeito Duílio de Castro anunciou, ao lado da secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura Roselene Teixeira e do secretário adjunto de Educação, Renato Gomes, a homologação do certame.

Prefeito Duílio de Castro entre o secretário adjunto de Educação, Renato Gomes, e a secretária de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Alves Teixeira

O certame foi regulamentado pelo Edital nº01/2022, publicado no Diário Oficial do Município no dia 31 de outubro de 2022, e definiu a abertura de quase 600 vagas efetivas em 28 cargos. "Queremos desejar boa sorte a todos os aprovados e dizer que vamos chamar todos que passaram à medida que as vagas forem surgindo. Espero que vocês possam fazer parte do nosso quadro e trabalhar conosco na administração pública. Tenho certeza que vocês serão muito bem recebidos", afirmou o prefeito Duílio de Castro.

Os cargos foram para Assistente de Turno, Auxiliar de Almoxarifado, Servente Escolar, Assistente de Biblioteca, Auxiliar de Secretaria, Instrutor de Informática, Técnico de Biblioteca, Técnico em Educação, Cuidador Infantil, Técnico Orçamentário, Analista de Suporte Computacional, Assistente Social, Bibliotecário, Fonoaudiólogo, Inspetor Escolar, Pedagogo, Professor de Educação Básica Educação (PEB) com atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental Anos Iniciais, Professor de Educação Básica com atuação nos Anos Finais (Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História e Ciências), Professor de Educação Básica (PEB) com atuação no Ensino Fundamental Anos Iniciais e/ou Finais no componente curricular de Educação Física, Professor de Educação Básica com atuação nos Anos Finais (Língua Inglesa e Ensino Religioso), Psicólogo Escolar, Técnico Superior de Ensino Pedagógico e Técnico Superior de Ensino Administrativo.

Todos os aprovados serão comunicados por carta, entregue pelos Correios. A previsão é de que as contratações comecem pelos cargos do órgão central já a partir do próximo mês e, nas escolas, a partir de dezembro. Todas as informações do concurso estão disponíveis em https://www.gestaodeconcursos.com.br/site/site/DetalheConcurso.aspx?CodigoConcurso=1510

Com Prefeitura de Sete Lagoas