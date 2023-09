No próximo sábado, estaremos realizando o exame de admissão para novos alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Se você deseja fazer parte do nosso grupo de estudantes excepcionais, ainda há tempo! Faça sua inscrição até sexta-feira, 22/09, clicando botão do whatsapp ou entrando em contato conosco pelos nossos números de telefone. Junte-se a nós e faça parte dessa jornada de sucesso acadêmico!

A prova será realizada no dia 23 de setembro, das 8h às 12h, na Rua Dr. Pena, 35, centro, Sete Lagoas. A prova será de Português e Matemática e para obter maiores informações basta entrar em contato pelo botão do Whatsapp.

Atenção: Para se inscrever pelo WhatsApp, o candidato deverá enviar seu nome completo, qual série estudará em 2024 e indicar o nome da sua última escola.

Além de contar com uma equipe brilhante de professores, que possuem experiência nas principais instituições de ensino do Brasil, também temos uma parceria pedagógica com o sistema de ensino Bernoulli, que envolve plataforma de ensino, apostilas e simulados!

Com mais de oito anos de experiência no mercado, o Colégio EliteMaster é líder em aprovações nos principais vestibulares do país, em Sete Lagoas e região.

Contato e localização

Endereço: Rua Dr. Pena 35, Centro de Sete Lagoas/MG

Telefone: (31) 3776-5421

Site: http://www.cursoelitemaster.com.br

E-mail: contato@elitemaster.com.br

Instagram: @cursoelitemaster

Facebook: Curso EliteMaster

