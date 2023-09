Abertas as inscrições para o Concurso Público Seplag/FJP 2024 com salários de mais de R$5,2 Mil

O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) e da Fundação João Pinheiro (FJP), deu início, nesta quarta-feira, 20 de setembro, às inscrições para o aguardado concurso público anual destinado à carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG). Os detalhes e requisitos para participação podem ser encontrados no Edital Seplag/FJP nº 04/2023, disponível nas páginas oficiais das duas instituições e também no site do Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano (Instituto Access), responsável pela condução do processo seletivo.

Foto: Reprodução/Internet

Para maior comodidade, as inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do portal https://concursos.access.org.br/, e estarão abertas até o dia 5 de outubro, sendo necessário o pagamento de uma taxa no valor de R$ 60 para efetivar a inscrição.

Uma característica notável deste concurso é a sua primeira etapa, que utilizará os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 como critério de seleção, conforme anunciado em Nota Oficial pela Seplag/FJP no primeiro semestre deste ano. Os candidatos que alcançarem aprovação, e estiverem classificados nas 40 primeiras posições (observando as reservas legais) serão convocados para a segunda fase do concurso público. Nesta etapa subsequente, os candidatos deverão cumprir o requisito de frequentar e concluir o curso de graduação em administração pública oferecido pela Escola de Governo da FJP.

Este curso de graduação, de quatro anos de duração, é oferecido de forma gratuita e é reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais. Além disso, os estudantes que o cursam têm direito a uma bolsa de estudos mensal equivalente a um salário mínimo. Ao término do curso, os formandos recebem o título de administradores públicos e, mediante o cumprimento dos demais requisitos estipulados no edital e na legislação estadual, são nomeados para cargos na carreira de EPPGG, podendo atuar em diversos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do poder Executivo estadual.

As atribuições dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental envolvem a formulação, supervisão e avaliação de políticas públicas, bem como atuação em áreas de planejamento e avaliação, administração financeira e orçamentária, contabilidade, modernização da gestão, racionalização de processos, gestão e tecnologia da informação, recursos logísticos, recursos materiais, recursos humanos e administração patrimonial.

Em termos de remuneração, os candidatos aprovados ingressarão no cargo de EPPGG, nível 1, grau A, com uma remuneração de R$ 5.226,60, que inclui o Vencimento Básico acrescido de 70% da Gratificação de Desempenho e Produtividade Individual e Institucional (GDPI).

Serviço

Concurso público Seplag/FJP

Inscrições: 20/9 a 5/10/2023

Período de Isenções: 20/9 a 22/9/2023

Informações

Concurso público: contato@access.org.br / (61) 3030-3441 ou WhatsApp (61) 98308-6517

Enem 2023: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

Graduação em Administração Pública (Csap): csap@fjp.mg.gov.br

Veja o edital abaixo:

Da redação com Agência Minas Gerais