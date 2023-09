Programa EducaSete de graduação superior abre processo seletivo para 49 vagas remanescentes

Os interessados em se tornar beneficiários devem se inscrever, de maneira online, de 22 a 27 de setembro.

O programa Sete Lagoas Educa (EducaSete), criado pela Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – abre uma excelente oportunidade para interessados que participaram da primeira fase do processo seletivo. Foi publicado, no Diário Oficial do Município (www.setelagoas.mg.gov.br/diario-eletronico) desta quarta-feira, 20 de setembro, o Edital 004/2023, que autoriza a abertura de inscrições para uma nova fase de preenchimento vagas remanescentes dos cursos de graduação em Administração, Pedagogia e Serviço Social.

Imagem: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Os interessados em se tornar beneficiários devem se inscrever, de maneira online, de 22 a 27 de setembro, pelo site da Prefeitura. Serão disponibilizadas 49 bolsas integrais que não foram preenchidas na primeira etapa, quando foram contemplados 151 candidatos. Os cursos são na modalidade à distância (EAD).

O programa, instituído pela Lei Municipal nº. 9422, de 18 de outubro de 2022, regulamentada pelo Decreto nº 6.961, de 3 de março de 2023, destina-se à concessão de incentivo financeiro a estudantes de nível superior em instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação, com início do curso no 2º semestre de 2023 e duração de quatro anos, ministrados pelo Instituto Educacional Alfaunipac, conforme Contrato Administrativo nº 046/2024, celebrado nos autos do Processo Licitatório nº 053/2023, Credenciamento nº 001/2023.

Poderão participar do processo de seleção estudantes brasileiros; quites com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, com as obrigações militares; não ter condições de custear a formação superior sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família mediante autodeclaração firmada; não possuir renda familiar mensal superior a três salários-mínimos; ser devidamente cadastrado no Cadastro Único do Governo Federal; não ter curso superior; morar em Sete Lagoas; e ser oriundo de escolas públicas e, se particular, que comprove os estudos mediante bolsa integral.

Além das aulas em EAD, é exigido o comparecimento mínimo em dois encontros presenciais semanais no período noturno, no bairro Cidade de Deus, além das atividades à distância previstas nos cursos oferecidos pelo programa. Os candidatos inscritos e selecionados farão uma prova de vestibular. Os aprovados receberão mensalmente até R$ 299,00 a ser depositados diretamente na conta bancária da instituição educacional, mediante comprovantes mensais de matrícula. Das vagas ofertadas, 5% serão para pessoas com deficiência. O resultado definitivo e a homologação do vestibular estão previstos para 19 de outubro e o início das aulas no dia 23 do mesmo mês.

"A Prefeitura de Sete Lagoas, mais uma vez, sai na frente ao firmar uma parceria inédita para oportunizar a transformação social por meio da educação. O Educa Sete Lagoas é uma iniciativa que vai mudar a vida dos sete-lagoanos que têm o sonho de realizar uma faculdade e que nunca tiveram oportunidade. Estamos em festa ao ver o quanto nossa cidade vai avançar e contribuir para a melhoria do emprego e renda da população", acredita a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves. A íntegra do edital e os anexos foram publicados no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 2

Com Prefeitura de Sete Lagoas