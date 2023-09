Concurso do CNPq tem 50 vagas e salários de até R$ 12 mil

O CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) anunciou hoje, 21 de setembro, a divulgação de um edital para um concurso que oferece 50 vagas de nível superior, com salários que podem chegar a até R$ 12 mil.

Imagem: internet

Para os interessados em participar do exame, é necessário acessar o site da Cebraspe, a empresa responsável pela organização do concurso público, durante o período de 2 a 23 de outubro. Lá, poderão realizar o cadastro e gerar o boleto da taxa de inscrição, que tem o valor de R$ 120. Também é possível solicitar a isenção do pagamento durante o mesmo período, e mais informações podem ser encontradas no edital.

As oportunidades são para analista em ciência e tecnologia pleno. As provas estão previstas para serem realizadas no dia 14 de janeiro de 2024.

Confira informações sobre as vagas

Administração e recursos logísticos: 5 vagas;

Desenvolvimento e Arquitetura de Software: 2 vagas;

Gestão de dados corporativos: 1 vaga;

Acompanhamento de projetos e programas em CT&I: 14 vagas;

Gestão e governança de tecnologia da informação: 2 vagas;

Gestão orçamentária, financeira e contábil: 5 vagas;

Infraestrutura de tecnologia da informação: 2 vagas;

Administração de pessoal: 5 vagas.

O processo seletivo é dividido em três fases, com provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Da Redação com Itatiaia