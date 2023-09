Vagas para auxiliar de serviços gerais e zelador são divulgadas em Sete Lagoas

Uma empresa está com vagas abertas para auxiliar de serviços gerais e zelador, com local de trabaho na região do Glória em Sete Lagoas (local com empresa do ramo da educação). Veja a seguir os contatos para se candidatar e/ou obter mais informações:

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Salário: R$ 1.440,00

Beneficios: VT + VA (R$26,14/dia)

Seg. a sexta de 12h às 22h

Sexo feminino

Experiência: 6 meses na função, 1º grau incompleto

ZELADOR

Salário: R$ 2.151,00

Beneficios: VT + VA (R$26,14/dia)

Seg a sexta de 12h às 22h

Experiência: 3 anos na função, 2º grau completo

Sexo masculino

Se interessou? Cadastre seu currículo ou envie para: pnconsultoria.com, patricianunesconsultoria@gmail.com (Especificar vaga de interesse), (31) 9 9608-7196.