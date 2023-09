Atenção; é até hoje (22) o pedido de isenção para o vestibular do Coltec/UFMG

O Coltec/UFMG está atualmente aceitando inscrições para o vestibular de cinco cursos técnicos: Análises Clínicas, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Eletrônica e Química. As inscrições estão disponíveis para o processo seletivo das turmas que iniciarão o primeiro semestre letivo de 2024 nos cursos técnicos integrados ao ensino médio no Colégio Técnico (Coltec) da UFMG.

Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de outubro no site da Comissão Permanente de Vestibular (Copeve). A taxa custa R$ 100 e o pedido de isenção pode ser feito até sexta-feira (22).

A escola federal oferece cinco cursos técnicos: Análises Clínicas, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Eletrônica e Química, com um total de 180 vagas, sendo 36 para cada especialização técnica do Coltec. Metade das vagas é destinada a candidatos que tenham cursado o ensino fundamental em escolas públicas brasileiras.

A seleção ocorre por meio de uma prova objetiva composta por 60 questões de múltipla escolha, abrangendo língua portuguesa, ciências naturais, matemática, geografia e história geral e do Brasil. O teste tem como objetivo avaliar as habilidades de compreensão, análise, síntese e avaliação dos candidatos, com ênfase no raciocínio e na competência crítica. A data da prova é 19 de novembro, e o resultado final será anunciado em 1º de dezembro.

Quem pode se inscrever?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter concluído o ensino fundamental ou curso equivalente ou, no momento da inscrição, estar regularmente matriculado no último ano desse nível de ensino. Além disso, todos os atos praticados pelos candidatos menores de 18 anos devem contar com a participação e anuência formal de seus representantes legais, sejam pais ou outros responsáveis, de acordo com os termos do Código Civil brasileiro.

Da Redação com O Tempo