Mercearia divulga vaga para operador de caixa em Sete Lagoas

Uma mercearia está contratando para o cargo de operador de caixa em Sete Lagoas, veja os detalhes:

foto ilustrativa/Reprodução: Pixabay

Cargo solicitado: Operador de Caixa

Número de Vagas: 01 (Uma)

Salário e Benefícios: R$ 1.417,15, Vale Transporte.

Horário de trabalho: 44 horas / semana, de segunda a domingo; em escala de revezamento, com uma folga por semana, e mais uma folga no quarto domingo.

Área ou setor que vai atuar: Salão da loja.

Formação Escolar: Desejável Ensino médio completo.

Principais tarefas realizadas no dia-a-dia: Operacionalizar o equipamento de caixa, atender clientes no caixa, organizar o ambiente do caixa.

Atributos técnicos indispensáveis: Conhecimento básico de informática.

Atributos pessoais e competências indispensáveis: Ética, comprometimento, proatividade, bom relacionamento com o próximo, boa comunicação escrita e verbal, criatividade, motivação, agilidade, organização estratégica, atenção alternada e disponibilidade de horário.

Endereço do Local de Trabalho: Rua Santa Juliana 1.795 – Bairro Braz Filizola – Sete Lagoas – MG

Interessados devem enviar currículo para o e-mail: merceariacgltda@gmail.com.