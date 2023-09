A Câmara Municipal de Sete Lagoas lançou em 22/09/2023 um edital para seleção de pessoal temporário, visando atender ao excepcional interesse público e preencher vagas disponíveis, bem como aquelas que possam surgir durante sua validade, até a realização do próximo concurso público. As inscrições estarão abertas de 29 de setembro a 15 de outubro de 2023.

Divulgação: Câmara Municipal de Sete Lagoas

A equipe encarregada do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023 da Câmara Municipal de Sete Lagoas, localizada em Minas Gerais, anuncia que está promovendo este processo para contratar temporariamente pessoal devido a uma necessidade de interesse público excepcional. Esta ação está de acordo com as leis municipais 8229/2013 e 9599/2023, e foi estabelecida pela Portaria Legislativa nº 044 de 20 de Setembro de 2023.

Os pré-requisitos para inscrição neste processo seletivo são:

Ler atentamente o presente Edital e as normas nele citadas;

Apresentar, quando convocado, a documentação que lhe for exigida por este edital de

Possuir conta do gmail para acesso à página de inscrição;

Possuir os requisitos mínimos exigidos para o cargo que deseja concorrer

Será permitida que um candidato dispute vagas em mais de um cargo, devendo ser observadas as documentações e exigências para cada cada cargo em disputa.

Todas as informações referentes a este processo seletivo serão divulgadas no seguinte endereço eletrônico: https://www.camarasete.mg.gov.br.

Da Redação com Câmara Municipal de Sete Lagoas