MEC e Capes anunciam abertura de 290 mil vagas em cursos EAD

O Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), anunciou a abertura de 290 mil vagas em cursos gratuitos de educação à distância (EaD).

Essas oportunidades abrangem tanto cursos de graduação quanto de especialização lato sensu. O edital 25/2023, destinado a instituições públicas de ensino superior que fazem parte do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), foi publicado em 25 de setembro. O objetivo é contribuir para a Política Nacional de Formação de Professores do MEC.

Vagas nos cursos gratuitos EaD

As turmas dos cursos selecionados serão implementadas em municípios mantenedores dos Polos EaD UAB entre julho de 2024 e dezembro de 2026.

As ofertas de vagas são prioritariamente voltadas para a formação inicial de professores da educação básica.

Os cursos propostos pelas instituições deverão pertencer a três áreas:

Formação de professores e demais profissionais da educação básica (licenciaturas e especializações);

Formação de agentes públicos;

Desenvolvimento econômico social e regional (bacharelados, tecnológicos e especializações).

As propostas serão recebidas no Sistema Integrado da Capes (Sicapes). A adesão aos cursos e a solicitação de cadastro de novos cursos no SisUAB ou de atualização de dados de Polos devem ser feitas entre 21 de setembro e 30 de novembro.

A divulgação final será em março, e as ofertas serão confirmadas em maio de 2024.

Sistema Universidade Aberta do Brasil

O Sistema UAB desempenha um papel fundamental ao permitir que instituições públicas de ensino superior ofereçam cursos de alta qualidade na modalidade de educação à distância, atingindo áreas geograficamente remotas e isoladas em todo o país. Isso é possível graças a parcerias entre os níveis governamentais federal, estadual e municipal. As vagas oferecidas têm como prioridade a formação inicial de professores da educação básica, com 70% delas destinadas a essa finalidade, enquanto os 30% restantes são direcionados a cursos na área de administração pública e desenvolvimento econômico, social e regional.

