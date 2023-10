Inscrições abertas para especialização gratuita EAD 2024 do IFSP

As inscrições para a especialização gratuita na modalidade de ensino a distância já estão abertas. Esse programa está sendo oferecido pelo campus Capivari do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP e terá início em 2024. O curso se concentra na área de Educação em Ciências e Matemática e está aberto para candidatos que possuam graduação completa em qualquer área reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Imagem: internet/ ilustrativa

Apesar de ser predominantemente online, essa pós-graduação também incluirá encontros presenciais que acontecerão no Campus Capivari do IFSP. O endereço para esses encontros é Avenida Doutor Ênio Pires de Camargo, número 2971, Bairro São João Batista, em Capivari/SP. A expectativa é que, a cada semestre, pelo menos três encontros presenciais sejam realizados.

Interessados na especialização gratuita EAD 2024 do IFSP deverão ler o edital e preencher o formulário disponível no link.

As inscrições serão aceitas até o dia 31 de outubro de 2023 ou até que sejam recebidas 500 inscrições válidas sejam recebidas, ou seja, caso 500 pessoas se inscreverem corretamente antes do prazo final disponibilizado no cronograma deste processo seletivo, as inscrições serão encerradas previamente.



Cronograma:

Período de recurso contra o edital - 22 a 24 de setembro de 2023

Período de Inscrição - 25 de setembro a 31 de outubro de 2023

Divulgação das inscrições deferidas - 17 de novembro de 2023

Apresentação de recursos das inscrições indeferidas - Até às 23h59 do dia 21 de novembro de 2023

Divulgação das inscrições homologadas - 29 de novembro de 2023

Divulgação do resultado preliminar, composta pela somatória simples da pontuação da ANÁLISE DE CURRÍCULO e da pontuação da CARTA DE INTENÇÕES. - 1º de dezembro de 2023

Apresentação de recursos das notas ob das na Análise de Currículo e na Carta de Intenções - Até às 23h59 do dia 05 de dezembro de 2023

Divulgação da análise dos recursos e divulgação do Resultado Final - 08 de dezembro de 2023

Período de Matrícula - 15 a 17 de janeiro de 2024

Início provável das aulas da especialização gratuita EAD 2024 do IFSP - 09 de março de 2024

Da Redação com Hora Brasil