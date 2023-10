Cemig abre inscrições para o programa de estágio de 2024; confira os municípios disponíveis e saiba como se inscrever

Uma excelente oportunidade aguarda estudantes de diversas formações educacionais, já que a janela de inscrições para o Programa de Estágio 2024 da Cemig abre oficialmente na próxima terça-feira, dia 3 de outubro. A Cemig, empresa de destaque no setor de energia, está oferecendo um total de cem vagas de estágio, abrangendo níveis de graduação e técnico. Os potenciais candidatos podem submeter as suas candidaturas através do site do programa até 27 de outubro.

Foto: Reprodução/Internet

O programa de estágio está previsto para começar em fevereiro de 2024, com conclusão em dezembro do mesmo ano. Solange Ferreira, coordenadora da equipe de benefícios da Cemig, esclarece melhor: “Os estagiários trabalharão quatro horas diárias, de segunda a sexta, totalizando 20 horas semanais. Os selecionados receberão bolsa complementar, no valor de 1,2 salário mínimo. para estudantes de graduação e um salário mínimo para estagiários de nível técnico, além de benefícios de transporte."

As vagas serão distribuídas entre os municípios de Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Pouso Alegre e Uberlândia.

Processo de seleção

O processo seletivo dos candidatos será composto por três etapas. A primeira etapa é eliminatória e incluirá uma prova online com questões relacionadas a proficiência em língua portuguesa, conhecimentos gerais e atualidades. A segunda etapa é puramente classificatória e envolve a escolha do candidato pela vaga específica de estágio de seu interesse, seguida da submissão e avaliação de seu histórico escolar.

Todos os alunos aprovados no teste on-line deverão então se candidatar a uma das vagas disponíveis, momento em que deverão fornecer suas médias de notas. A terceira etapa é eliminatória e envolve entrevistas técnicas realizadas pelos gestores da Cemig.

Uma lista abrangente de cursos elegíveis, a correlação entre cursos e cidades e mais detalhes do programa podem ser encontrados no site do programa.

Para qualquer dúvida ou esclarecimento sobre o processo seletivo, entre em contato com cemig2024@agiel.com.br .

Da redação com Agência Minas Gerais