ERRATA: Hospital Municipal abre processo seletivo para residência médica em Cirurgia Geral

A Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas abriu o processo seletivo da residência médica na especialidade Cirurgia Geral para início de atividades em 2024, no Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato. A seleção é regulamentada por edital, e as inscrições ficam abertas até o dia 9 de outubro, pelo site www.aremg.org.br.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Podem participar do processo candidatos que tenham concluído a Residência Médica credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM até 29 de fevereiro de 2024. O edital publicado no DOM (https://www.setelagoas.mg.gov.br/diario-eletronico) apresenta detalhes, como documentação necessária e valor da inscrição, etapas da seleção (prova e avaliação curricular) e informações complementares.

A prova escrita será no dia 3 de dezembro e, no mesmo dia, será publicado o gabarito. A previsão de divulgação do resultado é para o dia 22 de dezembro. A avaliação curricular está prevista para o dia 18 de janeiro, e a nota final deverá ser divulgada no dia 26 de janeiro. A residência médica será iniciada no dia 1º de março de 2024.

O programa de residência médica é credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC. Informações podem ser obtidas pelos telefones (31) 3776-2897 / 3776-5423 ou pelos emails teysannatany@gmail.com e natanysouza.saude@setelagoas.mg.gov.br.

Desconsidere a publicação de ontem: Hospital Municipal abre processo seletivo para residência médica em Clínica Geral

Com Prefeitura de Sete Lagoas