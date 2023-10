'Enem dos Concursos': Mais de 6.590 vagas oferecidas em 20 órgãos federais para 2024

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou na última sexta-feira (29) uma iniciativa inovadora que promete revolucionar o cenário de concursos públicos no Brasil. Chamado de "Enem dos concursos", o projeto prevê a realização de uma prova unificada para a seleção de novos servidores em 20 órgãos federais, com a primeira edição programada para ocorrer até março de 2024.

Foto: Ilustrativa/Reprodução/Internet

Nesta primeira edição, serão disponibilizadas impressionantes 6.590 vagas em diversas áreas de atuação. A grande inovação é que os candidatos poderão concorrer a múltiplas vagas em diferentes órgãos, pagando apenas uma única taxa de inscrição. Isso representa uma economia significativa para aqueles que buscam oportunidades em diversos setores do serviço público federal.

O edital do concurso está programado para ser publicado em 20 de dezembro deste ano, com as provas ocorrendo de forma simultânea em 180 municípios brasileiros até março de 2024. A ministra Esther Dweck conduziu uma coletiva de imprensa, onde detalhes sobre o Concurso Nacional Unificado foram divulgados.

Veja os órgãos que aderiram ao 'Enem dos concursos' e as vagas:

Instituições Vagas Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) 502 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 742 Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) 520 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e Transversais 1480 Ministério da Saúde (MS) 220 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 900 Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) 30 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) 110 Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) 40 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 40 Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 35 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 895 Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 130 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 296 Ministério da Cultura (MinC) 50 Advocacia-Geral da União (AGU) 400 Ministério da Educação (MEC) 70 Ministério dos Direitos Humanos (MDHC) 40 Ministério dos Povos Indígenas (MPI) 30 Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) 60 TOTAL 6.590

Cronograma - Linha do Tempo

Publicação do Decreto 11.722 29/09/2023 Indicativo de adesão dos órgãos 29/09/2023 Edital do concurso publicado 20/12/2023 Concurso realizado até março/2024 Resultado final da etapa unificada até maio/2024 Cursos de formação quando cabível até julho/2024 Posse de novos servidores até agosto/2024

Além disso, a proposta do Ministério da Gestão é que o "Enem dos concursos" possa se tornar um modelo de seleção periódico, seguindo o exemplo bem-sucedido do Enem para o ingresso em universidades públicas.

É importante ressaltar que, mesmo com a introdução deste novo modelo, cargos e carreiras que já possuíam critérios específicos, como provas de títulos e cursos de formação, continuarão sendo preenchidos por meio de seleções específicas.

O processo de inscrição também traz inovações interessantes. Os candidatos poderão concorrer a diversas vagas dentro de uma mesma área de atuação, escolhendo entre os blocos temáticos disponíveis. Posteriormente, eles deverão indicar a ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco escolhido. Caso desejem, os candidatos também podem se inscrever apenas para uma vaga específica.

Quanto à prova em si, ela será aplicada em 180 municípios brasileiros e dividida em duas partes no mesmo dia. A primeira parte será composta por questões objetivas com matriz comum a todos os candidatos, enquanto a segunda conterá questões específicas e dissertativas organizadas por blocos temáticos. A avaliação do desempenho dos candidatos e a ordenação das preferências por cargos serão critérios fundamentais para o preenchimento das vagas.

Os resultados gerais da primeira fase estão previstos para serem divulgados até o final de maio de 2024. Com essa iniciativa, o governo federal busca tornar o processo seletivo para o serviço público mais eficiente e acessível, proporcionando aos candidatos a oportunidade de concorrer a múltiplas vagas de forma simplificada. A expectativa é de que o "Enem dos concursos" seja um marco na história dos concursos públicos no Brasil.

Da redação

Fonte: G1