IFSULDEMINAS: 700 vagas para curso EAD de Alfabetização Financeira

O Campus Muzambinho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) está atualmente aceitando inscrições para preencher 700 vagas em seu curso de Alfabetização Financeira para Alunos do Ensino Superior na modalidade de Ensino a Distância (EAD) - Formação Inicial e Continuada (FIC). Este curso, que possui uma carga horária total de 30 horas, está programado para ocorrer entre 6 de novembro e 8 de dezembro.

Imagem: internet

Dentro do total de 700 vagas disponíveis, pelo menos 50% delas serão destinadas à comunidade externa ao campus, ou seja, para pessoas que não têm uma conexão direta com o campus, como servidores, alunos ou terceirizados.

O Objetivo do Curso

O curso tem como principal objetivo introduzir o conceito, importância e uma visão geral da alfabetização financeira tanto no contexto brasileiro quanto global. Além disso, ele busca promover a discussão sobre comportamento financeiro e aprimorar o conhecimento nas finanças, abordando tópicos relevantes que ajudarão os participantes a ter um melhor controle de suas finanças pessoais e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor.

Para obter o certificado do curso, os candidatos precisarão demonstrar um mínimo de 60% de conclusão das atividades e um desempenho mínimo de 60% nas avaliações.

superior podem ser realizadas até dia 17 de outubro por meio do preenchimento do formulário de inscrição disponível na página suap.ifsuldeminas.edu

Seleção e resultado

Se o número de candidatos inscritos for igual ou menor que o número de vagas ofertadas, todos os inscritos serão convocados para a realização do curso, desde que cumpram os requisitos para ingresso contidos nos itens 4.1 e 5.1 do edital.

Caso o número de candidatos seja maior que o número de vagas, o processo de seleção será pela ordem de inscrição.

Mais informações no Edital 109/2023.

Da Redação com Hora brasil