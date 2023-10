Copasa oferece 200 vagas de estágio em diversas áreas; veja como participar

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) anunciou hoje a abertura das inscrições para um programa de estágio que oferecerá 200 vagas em todo o estado. O processo seletivo abrange estudantes de níveis técnico e superior em diversas áreas, proporcionando uma valiosa oportunidade para o desenvolvimento profissional dos educandos.

Foto: Divulgação/ Copasa

As inscrições estão oficialmente abertas a partir de hoje, 2 de outubro, e permanecerão disponíveis até o dia 31 de outubro. Os interessados podem preencher o formulário de inscrição, clicando aqui.

Das 200 vagas oferecidas, 20 são reservadas para candidatos do público sênior, aqueles com 50 anos de idade ou mais, e outras 20 são destinadas a pessoas com deficiência (PCD). Para os estudantes de nível técnico, são elegíveis aqueles que estão no meio de cursos relacionados a áreas como informática, saneamento, administração, mecânica, e muitas outras.

Para os estudantes de nível superior, incluindo áreas como engenharias, ciências contábeis, economia, estatística, administração, direito, psicologia, enfermagem, jornalismo, geografia, entre outras, o requisito mínimo é estar cursando a partir do 4º período.

O programa de estágio está previsto para iniciar em janeiro de 2024 e terá uma duração de 12 meses, com a possibilidade de renovação por igual período. Os estagiários receberão uma remuneração de R$ 880 para nível médio e R$ 1.056 para nível superior, trabalhando 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira. Além disso, outros benefícios incluem férias, vale-transporte e seguro de vida.

O processo seletivo envolverá diversas etapas, como triagem de perfil, entrevistas presenciais na região de Belo Horizonte e entrevistas virtuais no interior do estado, além de entrevistas técnicas. O programa de estágio da Copasa já revelou muitos talentos que construíram carreiras de sucesso dentro da empresa.

Da redação com Agência Minas Gerais