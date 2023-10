Trilhas de Futuro Educadores: Inscrições abertas para cursos de mestrado e doutorado na PUC Minas

A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), em parceria com o projeto Trilhas de Futuro Educadores do Governo de Minas, está com inscrições abertas para cursos de mestrado e doutorado. Essa iniciativa oferece uma oportunidade única para servidores efetivos e estáveis da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) aprimorarem suas qualificações acadêmicas.

Imagem: Divulgação/ SEE-MG

As inscrições estão disponíveis no site do projeto até o dia 27/10/2023, de forma prévia no site do projeto. Após a inscrição online, os candidatos deverão efetuar a matrícula no processo seletivo da própria instituição de ensino.

A PUC Minas, reconhecida por sua excelência acadêmica, disponibiliza uma variedade de cursos stricto sensu, incluindo mestrados e doutorados, abrangendo diversas áreas temáticas. Os interessados podem encontrar informações detalhadas sobre os cursos oferecidos e o procedimento de inscrição no site oficial do Trilhas de Futuro Educadores.

Para esclarecer dúvidas ou obter orientações adicionais, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail duvidas.trilhaseducadores@educacao.mg.gov.br.

Trilhas Educadores

O programa Trilhas Educadores é um reflexo do compromisso da atual gestão com a valorização dos profissionais e servidores da Educação em Minas Gerais. Em 2022, foi alocado um investimento considerável de aproximadamente R$ 32 milhões nesse programa, tornando-o o maior projeto de formação continuada já implementado pela SEE/MG. Atualmente, mais de 6,5 mil servidores da Educação já se matricularam em cursos lato sensu e formações stricto sensu oferecidos gratuitamente.

Este programa foi oficializado e regulamentado pela Resolução SEE nº 4.697, oferecendo cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação nas modalidades lato sensu (especialização/MBA) e stricto sensu (mestrado e doutorado) em instituições de ensino superior em todo o país, todas devidamente credenciadas pela SEE/MG no âmbito do projeto. Os cursos podem ser realizados a distância ou presencialmente, de acordo com a programação da instituição de ensino. Essa iniciativa reflete o comprometimento do Governo de Minas em promover o crescimento e a capacitação dos educadores do estado.

Da redação com Agência Minas Gerais