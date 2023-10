Oportunidade de Emprego na Grande BH: EPA Anuncia Mutirão com 1.000 Vagas Disponíveis

Os supermercados Epa promovem, nesta quarta-feira (04/10), um mutirão de emprego com 1.000 vagas para atuar em Belo Horizonte e região. Os candidatos devem comparecer à rua dos Goitacazes, 1.159, no bairro Barro Preto, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, das 8h30 às 16h30. Haverá distribuição de senhas na entrada.

Imagem: ilustrativa/internet

As oportunidades se destinam a diversas funções nos supermercados, tais como açougueiro, operador de caixa e repositor de estoque. A remuneração é determinada com base nas categorias em cada localidade, sendo que, em Belo Horizonte, é um pouco acima do salário mínimo. Além do salário, os benefícios incluem vale-transporte, vale-alimentação e assistência à saúde com participação financeira.

A maioria das vagas não requer experiência prévia, sendo abertas a candidatos com pelo menos 16 anos de idade. O processo de seleção também dá as boas-vindas a candidatos com mais de 50 anos e aqueles com deficiência. É necessário apresentar um documento de identificação para se candidatar.

Como outros supermercados, o Epa enfrenta dificuldade em preencher vagas e reter funcionários. “O varejo tem aquele trabalho de segunda a segunda, com uma folga por semana, além da questão dos horários”, avalia a gerente de RH do Epa, Silvia Lamarque Guimarães. “Mas o volume de promoções de cargo é grande, as pessoas entram e criam uma carreira”, pondera.

Da Redação com O Tempo