Prefeitura de Sete Lagoas dá início às nomeações do Concurso Público da Educação

Tão logo homologou o Concurso Público da Educação, por meio do Decreto 7.071/2023, publicado no Diário Oficial do Município no último dia 20 de setembro, a Prefeitura de Sete Lagoas deu início às nomeações de alguns dos aprovados. Já no dia 25 de setembro foram convocados pela Portaria SMEEC 386/2023 36 aprovados para os cargos de Técnico em Educação, Técnico Superior Administrativo, Técnico Superior Pedagógico, Auxiliar de almoxarifado e Técnico de Biblioteca.

Imagem: Prefeitura Municipal de Sete Lagoas

A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura elaborou um cronograma para as próximas nomeações. A próxima Portaria de Convocação dos classificados no Edital 01/2022 para entrega de documentação para serem analisados pela Comissão Permanente de Avaliação e Acompanhamento da Nomeação e Posse de Candidatos do Concurso Público - Edital 01/2022, instituída pela Portaria SMEEC Nº 387, de 27 de setembro de 2023, está prevista para 25 de outubro de 2023, onde serão convocados 293 aprovados para os seguintes cargos: Assistente de Biblioteca, Assistente Social, Auxiliar de secretaria, Inspetor, pedagogo, Professor Anos Iniciais, Psicólogo e Técnico Orçamentário.

Já a terceira Portaria de Convocação está prevista para 16 de novembro de 2023, onde serão convocados 349 classificados para os cargos de Assistente de Turno, Cuidador, Instrutor de Informática, Professor Anos Finais, e Servente Escolar. Os demais cargos serão convocados oportunamente, a partir de dezembro. Todas as informações do concurso estão disponíveis AQUI.

Da Redação com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas